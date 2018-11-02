بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة 2-11-2018 نهائي إفريقيا لايف





وقال نجم الترجي عن مقابلة الأهلي في النهائي: " "نعرف جيداً فريق الأهلي، وستكون مباراة الذهاب في مصر معقدة جداً، يتوجب علينا تسيير المباراة هناك بطريقة جيدة ثم البحث عن التتويج هنا في تونس، فالمباراة ستكون صعبة أمام منافس قوي جداً وصل لنهائي العام الماضي، لكننا متفائلون بتحقيق نتيجة إيجابية".





بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة 2-11-2018 نهائي إفريقيا لايف









تشكيل الأهلي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف





خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية واحمد حمودي واسلام محارب.





خط الهجوم : وليد سليمان ووليد أزارو





بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة 2-11-2018 نهائي إفريقيا لايف





تشكيل الترجي:

حراسة المرمي: رامي الجريدي

الدفاع: أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي

الوسط: فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

الهجوم: طه ياسين الخنيسي





بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة 2-11-2018 نهائي إفريقيا لايف









ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز مطمئن قبل مباراة العودة في رادس 9 نوفمبر المقبل، وسيعول الأهلي كثيرا على خبرات نجوم الفريق وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور في الفوز باللقب التاسع.









بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة 2-11-2018 نهائي إفريقيا لايف