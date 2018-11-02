الآن رابط متجدد بث الاسطورة مشاهدة مباراة الاهلي| مشاهدة الاهلي ضد الترجي HD كورة ستار kora star

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ساعات قليلة تفصل عشاق وجماهير الكرة العربية والإفريقية، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري ونظيره الترجي التونسي في قمة عربية خالصة تنطلق في تمام التاسعة مساء الجمعة 2 نوفمبر الجاري، على استاد "برج العرب" بالاسكندرية ضمن لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي نادي القرن في القارة السمراء والمتربع على عرش بطولة دوري أبطال إفريقيا بـ 8 ألقاب، يخوض نهائي البطولة القارية هذا العام وسط طموحات عريضة للتتويج باللقب التاسع في تاريخه، وإعادة الأميرة السمراء إلي خزينة بطولاته بعد غياب 5 سنوات ،حيث يرجع آخر تتويج للأهلي باللقب الإفريقي لعام 2013.

أما الترجي أحد كبار الأندية التونسية والإفريقية يبحث عن استعادة الأمجاد القارية، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في لقاء ذهاب نهائي دوري الأبطال مساء الجمعة، ليتقدم خطوة نحو معانقة اللقب الافريقي الغالي.

مشوار الفريقين حتي النهائي:

في مشواره نحو نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لعب الأهلي 12 مباراة فاز في 8 مباريات وخسر مباراتين (16.7%)، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وسجل 28 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

أما الترجي لعب 14 مباراة ، حقق الفوز في 8 مباريات بنسبة، وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وسجل 22 هدف، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

مفارقات مثيرة:

من المفارقات المثيرة في تاريخ مشاركات الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا أن الأهلي لا يخسر لقب البطولة القارية في السنوات الزوجية، حيث سبق وخسر اللقب 3 مرات جاء في سنوات فردية 1983، 2007، 2011.

كما أن الأهلي لا يخسر نهائيين متتاليين في بطولات إفريقيا، وحدث ذلك مرتين خسر دوري الأبطال 1983 وتوج بأبطال الكؤوس 1984، وخسر دوري الأبطال 2007، وتوج باللقب 2008.

ويجمع نهائي إفريقيا بين فريقين مصري وتونسي للمرة السادسة في التاريخ، وشهدت المرات الخامسة السابقة، تتويج المصريين باللقب 3 مرات مقابل لقبين للتوانسة.

طوال تاريخ مشاركاته السابقة في نهائي دوري أبطال إفريقيا لم يخسر الأهلي أبدًا في ذهاب النهائي، حيث تعادل في 9 مباريات وفاز في مباراتين

موعد المباراة والقناة الناقلة:

ستقام مباراة الأهلي والترجي التونسي على ملعب "برج العرب" في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة bein sports HD 1 وسيتولي التعليق عليها رؤوف خليف – محمد الكواليني.