ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الاهلي المصري لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | يلا شوت

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:42 م
الاهلي المصري لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | يلا شوت
طباعة
عمرو عادل
 

الاهلي المصري لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | يلا شوت

البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون حصرياً على beIN SPORTS. 

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 في تونس والساعة 21:00 في القاهرة وستبث حصرياً على beIN SPORTS HD 1 وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT

الاهلي المصري لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | يلا شوت

المزيد عن: مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم بث مباشر كامل مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجى اليوم مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى اليوم مشاهدة مباراة الاهلي مباشر مشاهدة الاهلى والترجى مشاهدة الأهلي والترجي مباشر مشاهدة الأهلي بث مباشر مباراة الاهلي مباشر لانترنت دوري أبطال أفريقي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة جول بث مباشر مباراة الاهلي والترجي في دوري ابطال افريقيا اليوم بث مباشر مباراة الاهلى والترجى بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلى والترجى اليوم بث مباشر مباراة الاهلي والترجي التونسي بي ان سبورت بث مباشر مباراة الاهلى والترجى التونسى الان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
2
x
14:45
1
طلائع الجيش
الجونة
1
x
15:30
1
إنبي
الانتاج الحربي
2
x
17:30
2
سموحة
بيراميدز
3
x
17:30
0
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
1
x
14:55
0
التعاون
القادسية
0
x
16:35
2
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 7:59:39 PM