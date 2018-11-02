الاهلي المصري لايف .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | يلا شوت

البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون حصرياً على beIN SPORTS.

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 في تونس والساعة 21:00 في القاهرة وستبث حصرياً على beIN SPORTS HD 1 وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.