قوات أمريكية تبدأ دوريات على حدود سوريا مع تركيا

قالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، إن "القوات الأمريكية بدأت تسيير دوريات على الحدود السورية مع تركيا، لتهدئة حدة التوتر بعد تهديدات من أنقرة".







وقال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، رداً على أسئلة إن "التحالف يقوم بزيارات عسكرية منتظمة للمنطقة، ولم يزد من دورياته هناك".







وقصفت القوات التركية، مواقع في شمال سوريا هذا الأسبوع، تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي تدربها وتسلحها واشنطن.







وردت قوات سوريا الديمقراطية، التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية، بإطلاق النار وتعهدت بالرد على أي هجمات أخرى.







وحذرت أنقرة مراراً من أنها ستشن هجوماً عبر الحدود شرق نهر الفرات في سوريا، إذا أخفق الجيش الأمريكي في ضمان انسحاب وحدات حماية الشعب.







وتسبب دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب، في إثارة غضب أنقرة، التي تعتبر الجماعة الكردية، امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية على مدى عقود.