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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار لإدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي ستجمع التونسي في تمام التاسعة مساء الجمعة 2 نوفمبر الجاري، على إستاد "برج العرب".





مهدي عبيد شارف من مواليد 14 ديسمبر لعام 1980 في مدينة "قسطنطينة" الجزائرية، يعمل مهدي عبيد مهندسًا بقطاع البترول، حصل على الشارة الدولية من الفيفا عام 2011، وشارك في تحكيم الكثير من المباريات القارية والعالمية.





سبق وأدار "عبيد" 3 مباريات للأهلي، مباراتين أمام الوداد المغربي في دور المجموعات ببطولتي عامي 2016، 2017 وفاز الأحمر في الأولي 1-0 وخسر الثانية 2-0، كما أدار له مباراة أمام الافريقي التونسي في اياب دور الـ16 "الثاني" بالكونفيدرالية عام 2015 وخسرها الاحمر 2-1 قبل أن يحسم تأهله بركلات الترجيح.





رابط online كأس الـ(CAF) يلا شوت مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم





