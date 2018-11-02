بث حي HD يلا كورة | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر نهائي افريقيا رابط شغال بدون تقطيع | ماتش Al Ahly
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:38 معيد طارق
بث حي HD يلا كورة | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر نهائي افريقيا رابط شغال بدون تقطيع | ماتش Al Ahly
نجح فريق الأهلي في التأهل للمباراة النهائية ليصطدم بغريمه الترجي التونسي، وستقام المبارة اليوم بملعب برج العرب في الإسكندرية في الساعة التاسعة مساءا.
بث حي HD يلا كورة | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر نهائي افريقيا رابط شغال بدون تقطيع | ماتش Al Ahly
تشكيل الأهلي:-
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف
خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية واحمد حمودي واسلام محارب.
خط الهجوم : وليد سليمان ووليد أزارو
بث حي HD يلا كورة | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر نهائي افريقيا رابط شغال بدون تقطيع | ماتش Al Ahly
تشكيل الترجي:
حراسة المرمي: رامي الجريدي
الدفاع: أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي
الوسط: فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري
الهجوم: طه ياسين الخنيسي
بث حي HD يلا كورة | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر نهائي افريقيا رابط شغال بدون تقطيع | ماتش Al Ahly
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 بالإضافة للقناة الأرضية الثانية.
بث حي HD يلا كورة | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر نهائي افريقيا رابط شغال بدون تقطيع | ماتش Al Ahly
مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم على موقع "الفجر الرياضي" بدون تقطيع في نهائي دوري ابطال افريقيا.
بث حي HD يلا كورة | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر نهائي افريقيا رابط شغال بدون تقطيع | ماتش Al Ahly
المزيد عن: مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة الاهلى والترجى مشاهدة الاهلي كورة لايف مشاهدة الأهلي ضد الترجي مباراة الاهلي مباشر مباراة الاهلي في افريقيا مباشر ماتش الاهلى والترجي ماتش الاهلي كول كورة دوري أبطال أفريقي تابع لايف بث مباشر نهائي أفريقيا بث مباشر مباراة الاهلى والترجي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلى والترجي بين سبورت