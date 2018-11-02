بث حي HD يلا كورة | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر نهائي افريقيا رابط شغال بدون تقطيع | ماتش Al Ahly





نجح فريق الأهلي في التأهل للمباراة النهائية ليصطدم بغريمه الترجي التونسي، وستقام المبارة اليوم بملعب برج العرب في الإسكندرية في الساعة التاسعة مساءا.





بث حي HD يلا كورة | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر نهائي افريقيا رابط شغال بدون تقطيع | ماتش Al Ahly





تشكيل الأهلي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وايمن اشرف





خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية واحمد حمودي واسلام محارب.





خط الهجوم : وليد سليمان ووليد أزارو





بث حي HD يلا كورة | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر نهائي افريقيا رابط شغال بدون تقطيع | ماتش Al Ahly





تشكيل الترجي:

حراسة المرمي: رامي الجريدي

الدفاع: أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس الدين الذوادي - سامح الدربالي

الوسط: فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

الهجوم: طه ياسين الخنيسي





بث حي HD يلا كورة | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر نهائي افريقيا رابط شغال بدون تقطيع | ماتش Al Ahly





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 بالإضافة للقناة الأرضية الثانية.





بث حي HD يلا كورة | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر نهائي افريقيا رابط شغال بدون تقطيع | ماتش Al Ahly





مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي اليوم على موقع "الفجر الرياضي" بدون تقطيع في نهائي دوري ابطال افريقيا.





بث حي HD يلا كورة | مباراة الأهلي والترجي بث مباشر نهائي افريقيا رابط شغال بدون تقطيع | ماتش Al Ahly



























