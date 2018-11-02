مشاهدة مباراة الأهلي والترجي اليوم اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم مباشر رابط يلا شوت

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الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يترك تلك المناسبة تمر مرور الكرام، وحاول التقرب من معسكر الفريق التونسي لمعرفة آخر استعدادته وطموحاته وآماله في المباراة التي تأتي قبل أيام من احتفالات النادي بمرور مائة عام على إنشائه، لذلك قام بمحاروه نجم "باب سويقة" أنيس البدري، وصاحب هدف الترشح للمباراة النهائية في شباك بريميرو دي أغسطس الأنجولي.





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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1 بالإضافة للقناة الأرضية الثانية.





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