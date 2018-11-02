إيمري: مواجهة ليفربول اختبار صعب.. وأؤمن بفريقي





تحدث أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن مواجهة ليفربول، مؤكدًا أنه متحمس، لأن المباراة ستكون صعبة، وهم تعاقدوا مع العديد من اللاعبين، ليفربول فريق جيد وهم مثال كبير لكيفية المجال للتطور.





وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي: "نحن نلعب العديد من المباريات والإصابات تحدث بشكل طبيعي، سنرى حالة الأظهرة وسنرى من بإمكانه اللعب".





واضاف: "نحن نريد كتابة تاريخ جديد، وهذا التاريخ يتضمن الحاضر كذلك مع لاعبينا والجودة التي نملكها وبإمكانياتنا، أنا مؤمن باللاعبين وبهذا المشروع".





وواصل: "بدايتنا بهذا المشروع تعتبر إيجابية للغاية بالنظر للعمل الذي نقوم به، كل مباراة تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لنا، الأهم هو لقاء الغد وسيكون إختباراً كبيراً لنا ضد ليفربول، هم فريق مميز وسيتطلب ذلك منا العمل بشكل كبير لمنافستهم".





وتابع: "ولكنني مؤمن بفريقي وبلاعبيني، نحن أيضاً نريد اللعب على طريقتنا الحالية، يقولون بأن اللقاءات السابقة بين ارسنال وليفربول شهدت العديد من الاهداف، بالنسبة لنا الأهم هو أن يستمتع جماهيرنا باللقاء ولكننا نريد الإستمتاع بتحقيق الفوز".





وأكمل: "غداً سيكون لقاء مشابه لمواجهتي السيتي وتشيلسي، هذه الفرق أعلى منا بالترتيب ونحن نريد منافستهم وليفربول هو إختبار مهم ولكنني أثق بالفريق واللاعبين وبطريقتنا".





واستطرد: "النتيجة ستكون مهمة ولكن بالبداية، أريد أن يظهر الجميع أننا بأفضل عقلية للمباراة وإن حصلنا على ذلك مع تقديم مستوى مميز وبعض الحظ فيمكننا أن نفوز".





وأتم: "هذا رائع، فزنا العديد من المباريات بالشوط الثاني، نحن لا نريد أن نخسر هذه الإحصائية وإن كان يمكننا التحسن في الشوط الأول فهذا سيكون أفضل".



