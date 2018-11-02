الاسطورة بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم - (نهائي افريقيا) | يلا شوت | كورة جول | بي ان سبورت









- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال:





ويملك الفريقان عشرة ألقاب في رصيدهما (8 الأهلي و2 للترجي)، وستنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا عبر البث المباشر على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي والقناة الثانية الأرضية، كما تذاع مباراة الأهلي والترجي من خلال البث المباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها محمد الكواليني وحفيظ دراجي









تقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مباراة الاهلي المصري والترجي الرياضي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا موسم 2017/2018| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مشاهدة الاهلي ضد الترجي التونس بث مباشر، مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، ويدخل فريق الأهلي المصري مباراة من العيار الثقيل ضد الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مقدمة عن اللقاء:

الاسطورة بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم - (نهائي افريقيا) | يلا شوت | كورة جول | بي ان سبورت





وتأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية للبطولة بعد ماراثون مثير حيث فاز في دور الـ32 على مونانا الجابوني بمجموع اللقائين 7-1، قبل أن ينتقل لدور المجموعات والذي تعادل في أول مباراة أمام الترجي وخسر في الثانية أمام كمبالا سيتي بثنائية نظيفة، ليتعقد موقفه ويرحل حسام البدري عن الفريق، ولكن الفرنسي كارتيرون نجح في إعادة ترتيب الأوراق، وحقق 4 انتصارات متتالية في المجموعة ليتصدر المجموعة، وفي دور الـ8 تخطى عقبة حوريا الغيني بنتيجة4-0، قبل أن يسقط وفاق سطيف في نصف النهائي بمجموع اللقائين 3-2.





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تقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 2 - 11 - 2018 مباراة الاهلى والترجي التونسي، بإستاد برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتنقلها "الوطن" في بث مباشر مع صافرة البداية.

الاسطورة بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم - (نهائي افريقيا) | يلا شوت | كورة جول | بي ان سبورت











