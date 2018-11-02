شاهد الأهلي الان.. يلا شوت مشاهدة مباراة الديربي العربي بين al ahly vs al taraji بث مباشر كورة ستار
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:38 معيد طارق
شاهد الأهلي الان.. يلا شوت مشاهدة مباراة الديربي العربي بين al ahly vs al taraji بث مباشر كورة ستار
اختار مدرب الترجي معين الشعباني، قائمة تضم كلا من، معز بن شريفية - رامي الجريدي - على الجمل- سامح الدربالي - إيهاب المباركي - أيمن بن محمد - خليل شمام - حسين الربيع - على المشاني - شمس الدين الذوادي - محمد على اليعقوبي - أيمن محمود- فوسيني كوليبالي - فرانك كوم - غيلان الشعلالي - محمد أمين المسكيني - سعد بقير- يوسف البلايلي - أنيس البدري - بلال الماجري - آدم الرجايبي - طه ياسين الخنيسي - وهيثم الجويني.
شاهد الأهلي الان.. يلا شوت مشاهدة مباراة الديربي العربي بين al ahly vs al taraji بث مباشر كورة ستار
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شاهد الأهلي الان.. يلا شوت مشاهدة مباراة الديربي العربي بين al ahly vs al taraji بث مباشر كورة ستار
وأحرز الأهلى في شباك الترجي التونسي 21 هدفا مقابل 15 هدفا للترجي استقبلتها الشباك الحمراء، في البطولات الإفريقية.
شاهد الأهلي الان.. يلا شوت مشاهدة مباراة الديربي العربي بين al ahly vs al taraji بث مباشر كورة ستار
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