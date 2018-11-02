one two الاستديو التحليلي الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر|شاهد مباراة الأهلي اليوم|بث مباشر نهائي إفريقيا

الاستديو التحليلي الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي للذهاب إلي ملعب برج العرب بالإسكندرية تحضيراً لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة إفريقيا.





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شهد محيط استاد الإسكندرية حالة من الزحام الجماهيرى للحصول على تذاكر مباراة الأهلى والترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا المقرر لها غدا باستاد برج العرب.

الاستديو التحليلي الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف





ووصلت منذ قليل تذاكر المباراة من النادى الأهلى، والتى وصل عددها إلى 10 آلاف تذكرة، وفقا لشريف سعد مدير استاد الإسكندرية.













ويلتقى الأهلى مع الترجى فى التاسعة مساء غد الجمعة فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.









حرص عدد من جماهير النادى الأهلى على التواجد أمام استاد الإسكندرية للحصول على تذاكر مباراة الأهلى أمام الترجى التونسى، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يقام غدا ببرج العرب، وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى للجماهير فى انتظار الحصول على تذكرة المباراة.





الاستديو التحليلي الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف





وتم طرح تذاكر المباراة للجماهير التى حجزت عبر النظام الإلكترونى فجر الخميس، ويتبقى 18500 تذكرة يتم طرحها للبيع عبر منفذ باستاد الإسكندرية اعتبارا من الساعة 10 صباحا.









ويلتقى الأهلى يلتقى مع الترجى التونسى فى التاسعة مساء غد الجمعة باستاد برج العرب فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.









موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم





البطولة : دوري أبطال أفريقيا





القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1





معلق المباراة : رؤوف خليف + محمد الكواليني





ملعب المباراة: (برج العرب) بالاسكندرية





موعد المباراة: 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .





22:00 مساءاً بتوقيت السعودية .



