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kooralive بث مباشر مباراة الاهلى والترجى عبر بين سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يوتيوب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:39 م
kooralive بث مباشر مباراة الاهلى والترجى عبر بين سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يوتيوب
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kooralive بث مباشر مباراة الاهلى والترجى عبر بين سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يوتيوب
أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي على تشكيل فريقه  لمواجهة الأهلي المصري مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تُقام علي ملعب برج العرب، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
kooralive بث مباشر مباراة الاهلى والترجى عبر بين سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يوتيوب

إليكم تشكيل الترجي الرسمي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: سامح الدربالي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي - خليل شمام

الوسط: فرانك كوم – فوسيني كوليبالي – غيلان الشعلالي

الهجوم: أنيس البدري – طه ياسين الخنيسي – يوسف البلايلي
kooralive بث مباشر مباراة الاهلى والترجى عبر بين سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يوتيوب

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