امتلأ مدرج الثالثة شمال بجماهير الأهلي قبل 4 ساعات من انطلاق مواجهة الترجي التونسي فى ذهاب نهائى دورى أبطال افريقيا .

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وكان اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية قد تفقد ملعب برج العرب الذي يستضيف مواجهة الأهلي والترجي.

واطمئن مدير أمن الاسكندرية علي ترتيبات اقامة المباراة المرتقبة مع معاونية وعدد من العاملين في الادارة التنفيذية بالأهلي.

يلا شوت Alahly | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 1 HD ~ شاهد الاهلي الآن لايف اون لاين

ويواجه الأهلي الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساء علي ملعب برج العرب بالاسكندرية في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.