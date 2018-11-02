اونلاين .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي متابعة لحظة بلحظة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي اليوم

شيخ الأندية التونسية يمتلك تاريخاً حافلاً في نهائيات دوري الأبطال الافريقى ، ففي سبع نهائيات خاضها الترجي، حصد الفريق التونسي بطولتين لدوري الأبطال جاءت في عامي 1994، 2011 .





الترجي أخفق في 4 نهائيات أخرى خاضها لتحديد بطل القارة السمراءجاءت في أعوام 1999 و2000 و2010 و2012.





الترجي توج بلقبه الأول في تاريخه عام 1994 على حساب نادي الزمالك ، بعد تعادل الفريقين سلبيا بإستاد القاهرة، ليحسم الفريق التونسي النتيجة لصالحه في رادس بثلاثية مقابل هدف.