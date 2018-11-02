اونلاين .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي متابعة لحظة بلحظة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي اليوم
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:38 م
اونلاين .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي متابعة لحظة بلحظة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي اليوم
اونلاين .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي متابعة لحظة بلحظة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي اليوم
شيخ الأندية التونسية يمتلك تاريخاً حافلاً في نهائيات دوري الأبطال الافريقى ، ففي سبع نهائيات خاضها الترجي، حصد الفريق التونسي بطولتين لدوري الأبطال جاءت في عامي 1994، 2011 .
الترجي أخفق في 4 نهائيات أخرى خاضها لتحديد بطل القارة السمراءجاءت في أعوام 1999 و2000 و2010 و2012.
الترجي توج بلقبه الأول في تاريخه عام 1994 على حساب نادي الزمالك ، بعد تعادل الفريقين سلبيا بإستاد القاهرة، ليحسم الفريق التونسي النتيجة لصالحه في رادس بثلاثية مقابل هدف.
اونلاين .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي متابعة لحظة بلحظة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي اليوم
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