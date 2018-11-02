مستنكرا العمل الإرهابي.. أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في شهداء المنيا

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر في محافظة المنيا.

وعبر أمير الكويت خلال البرقية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي والذي أسفر عن استشهاد عدد من الأقباط وإصابة آخرين، سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء ويلهم ذويهم جميل الصبر، مؤكدا استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق والتي تتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلة.