رابط live مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر coolkora | بث مباشر البطولة العربية مباراة الاهلي والترجي
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:37 معيد طارق
رابط live مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر coolkora | بث مباشر البطولة العربية مباراة الاهلي والترجي
وصل أتوبيس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الترجي التونسي، إلى استاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة الأهلي التي تقام في التاسعة، مساء اليوم، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتحرك أتوبيس الترجي من فندق الإقامة في السابعة مساءً، وفقًا للتعليمات التي حددها الكاف في الاجتماع الفني الذي عقد بالأمس.
رابط live مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر coolkora | بث مباشر البطولة العربية مباراة الاهلي والترجي
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