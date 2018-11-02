KORA ON line مباراة الاهلي والترجي اليوم 2-11-2018 الاهلي والترجي بث مباشر





ابطال افريقيا (النهائي) | بين ماتش كورة لايفالإعلام التونسي يركز على مباراة الاهلي والترجي:

أكد الإعلامي التونسي خالد اليعقوبي صعوبة التكهن بنتيجة مباراة الأهلى والترجى مساء اليوم الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





قال اليعقوبي فى تصريحات عبر "صدى البلد : أعتقد أن وصول كل من الاهلي والترجي الى الدور النهائي يعكس كل الترشيحات السابقة التي وضعت الناديين كمرشحين بارزين للوصول الى هذا الدور الختامي باعتبار عامل الخبرة الذي رجح كلا الفريقين.

KORA ON line مباراة الاهلي والترجي اليوم 2-11-2018 الاهلي والترجي بث مباشر





وتابع: بالنسبة للترجي اعتقد أن أداءه أخذ نسقا تصاعديا منذ الإطاحة بممثل تونس الثاني في هذه المسابقة فريق النجم الساحلي ولاحظنا حب الانتصار والرغبة الجامحة التي تحدو لاعبي فريق باب سويقة للمرور الى النهائي خاصة في لقاء بريميرو دي اوغستو الانغولي ليضرب ابناء المدرب معين الشعباني موعدا مع الأهلي المصري في نهائي يصعب فيه التكهن بنتيجة الفائز بحكم تقارب مستوى الفريقين.





أضاف: الأزمة فى السابق بصفوف الترجي كانت دفاعاته وقد تحسنت نسبيا مقارنة بدور المجموعات وبات الفريق أكثر انضباطا عما سبق، من جهة اخرى فان الفريق يملك اقوى وسط ميدان افريقيا في ظل وجود الإيفواري فوسايني كوليبالي و الكاميروني فرانك كوم فضلا عن غيلان الشعلالي ويعتبر هذا الخط هو القلب النابض لهجمات الترجي والممول الرئيسي لخط المقدمة الى جانب الخطوط الدفاعية المتميزة التي قلصت نسبيا من المسؤولية الملقاة على عاتق المدافعين.





KORA ON line مباراة الاهلي والترجي اليوم 2-11-2018 الاهلي والترجي بث مباشر







