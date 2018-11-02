قبل نهائي أفريقيا بساعة.. الحكم الجزائري يثير قلق الأهلوية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار الجزائري مهدي عبيد شارف لإدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي ستجمع الأهلي المصري مع الترجي التونسي في تمام التاسعة مساء الجمعة 2 نوفمبر الجاري، على إستاد "برج العرب".





مهدي عبيد شارف من مواليد 14 ديسمبر لعام 1980 في مدينة "قسطنطينة" الجزائرية، يعمل مهدي عبيد مهندسًا بقطاع البترول، حصل على الشارة الدولية من الفيفا عام 2011، وشارك في تحكيم الكثير من المباريات القارية والعالمية.





سبق وأدار "عبيد" 3 مباريات للأهلي، مباراتين أمام الوداد المغربي في دور المجموعات ببطولتي عامي 2016، 2017 وفاز الأحمر في الأولي 1-0 وخسر الثانية 2-0، كما أدار له مباراة أمام الافريقي التونسي في اياب دور الـ16 "الثاني" بالكونفيدرالية عام 2015 وخسرها الاحمر 2-1 قبل أن يحسم تأهله بركلات الترجيح.





ويعتبر "عبيد" مصدر قلق للأهلاوية قبل لقاء الترجي مساء الليلة، حيث أنه في مباراة الأحمر ضد الافريقي التونسي بالكونفيدرالية عام 2015، قام حينها بطرد محمد هاني، لاعب الأهلي، كما احتسب العديد من القرارات العكسية ضد الأحمر، وخسر الأهلي 2-1 ولكنه صعد بركلات الترجيح.





ووجه مسؤولو الاهلي اتهامات للحكم الجزائري عقب مباراة الافريقي بالانحياز للفريق التونسي واتخاذه قرارت ضد الاهلي وتجاهل اضاعة المنافس للوقت بالاضافة لإصراره على لعب ركلات الترجيح في المرمي المقابل لجمهور الافريقي رغم أن الاهلي حصل على حق اختيار المرمي.



