أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة hd online بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا كورة | شاهد البث المباشر لمباراة الاهلي والترجي

المرة الثانية علي التوالي التي يجمع فيها النهائي بين فريقين التقيا في دور المجموعات، وكانت الأولى بين الأهلي نفسه والوداد المغربي وانتهت بتتويج الأخير.

وتوج الأهلي باللقب 8 مرات، وهو يحمل الرقم القياسي بفارق ثلاثة ألقاب أمام مواطنه الزمالك ومازيمبي، فيما احرز الترجي اللقب مرتين عامي 1994 و2011.

مشاهدة hd online بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا كورة | شاهد البث المباشر لمباراة الاهلي والترجي







