ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | مباراة الاهلي والترجي بث مباشر رابط سريع

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:24 م
بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | مباراة الاهلي والترجي بث مباشر رابط سريع
طباعة
عيد طارق
 

, بث مباشر دوري ابطال افريقيا, الاهلى والترجي سطيف بث مباشر اليوم، بث حي, تابع لايف, الاهلى والترجي التونسي، مباراة الاهلى والترجي بث مباشر, ماتش الاهلى والترجي, ماتش الاهلي كول كورة, الاهلى والترجي كول كورة, الاهلي ضد الترجي التونسي كورة اونلاين, الاهلي ضد الترجي التونسي, التاسعة يا اهلي, الاهلي يواجه الترجي التونسي, الاهلى والترجي كورة ستار, الاهلى والترجي، الاهلي بطل افريقيا, الاهلي vs الترجي مباشر, الاهلي vs الترجي التونسي, افريقيا يا اهلي, Alahly



بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | مباراة الاهلي والترجي بث مباشر رابط سريع

البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون حصرياً على beIN SPORTS. 

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 20:00 في تونس والساعة 21:00 في القاهرة وستبث حصرياً على beIN SPORTS HD 1 وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT

بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي | مباراة الاهلي والترجي بث مباشر رابط سريع



المزيد عن: مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة الاهلى والترجى مشاهدة الاهلي كورة لايف مباراة الاهلي مباشر مباراة الاهلي في افريقيا مباشر ماتش الاهلى والترجي ماتش الاهلي كول كورة لانترنت دوري أبطال أفريقي تابع لايف بث مباشر مباراة الاهلى والترجي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلى والترجي بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلى والترجي بدون تقطيع
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
2
x
14:45
1
طلائع الجيش
الجونة
1
x
15:30
1
إنبي
الانتاج الحربي
2
x
17:30
2
سموحة
بيراميدز
3
x
17:30
0
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
1
x
14:55
0
التعاون
القادسية
0
x
16:35
2
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 9:30:00 PM