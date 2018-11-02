يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر coolkora .. الان مباراة الاهلي والترجي حصري لايف
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:21 معيد طارق
يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر coolkora .. الان مباراة الاهلي والترجي حصري لايف
أعدت إدارة النادي الأهلي أكثر من شاشة عرض للاعضاء لمتابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي المُقرر لها التاسعة من مساء اليوم،الجمعة، باستاد برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقامت الإدارة بتجهيز شاشات العرض في حديثة النادي وفي صالة راتب والمبني الإجتماعي وغيرها من الشاشات ، وحرص الأعضاء على حجز أماكنهم مُبكراً في الأماكن المُخصصة لعرض اللقاء الهام.
يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر coolkora .. الان مباراة الاهلي والترجي حصري لايف
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