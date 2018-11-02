مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:00 معيد طارق
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي
تنطلق بعد قليل مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.
وينشر موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر المباراة الان بدون تقطيع في ذهاب نهائي افريقيا اليوم الجمعة الموافق 2-11-2018.
ويتقابل الأهلي والترجي للمرة الـ 15 في تاريخ مشاركتهما بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق والتقى الفريقان في 14 مباراة، أبرزها نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012، وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بنتيجة 1 - 1، ونجح الأهلي في قلب الطاولة بملعب "رادس" وحقق الفوز 2-1.
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ويسعى النادي الأهلي المصري للتويج بالنجمة التاسعة في تاريخه، على حساب الترجي الذي يبحث عن اللقب الثالث في تاريخه.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي
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