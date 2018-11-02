بث مباشر (خدمة مجانية) مشاهدة مباراة الأهلي والترجي لايف.. نهائي ابطال أفريقيا عبر BEIN SPORT





تطلق هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، قطارين من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية والعكس، وذلك لنقل مشجعى كرة القدم لحضور مباراة الذهاب بالدور النهائى بدورى أبطال أفريقيا، التى تقام على ملعب استاد مدينة برج العرب الجديدة بين فريقى الأهلى المصرى والترجى التونسى مساء اليوم.





بث مباشر (خدمة مجانية) مشاهدة مباراة الأهلي والترجي لايف.. نهائي ابطال أفريقيا عبر BEIN SPORT





موقع كورة لايف اون لاين.. يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع، رابط مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر بدون تقطيع لايف ماتش .. بث مباشر الأهلي والترجي التونسي .. بدون تقطيع _ بث حي الآن _ كورة ستار _ اون لاين، ، بدون تقطيع _ بث حي الآن _ كورة ستار _ اون لاين.. ، kora online ، cool kora ، kooralive ، tab3live ، bein sport ، kora star ، filgoal مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم الجمعة بدون تقطيع وبجودة عالية HD.





بث مباشر (خدمة مجانية) مشاهدة مباراة الأهلي والترجي لايف.. نهائي ابطال أفريقيا عبر BEIN SPORT





ويسعى فريق الترجي لتحقيق نتيجة مطمئنة بالقاهرة قبل أن يخوض مباراة الإياب على ملعب رادس في تونس.





بث مباشر (خدمة مجانية) مشاهدة مباراة الأهلي والترجي لايف.. نهائي ابطال أفريقيا عبر BEIN SPORT