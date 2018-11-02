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بث مباشر (خدمة مجانية) مشاهدة مباراة الأهلي والترجي لايف.. نهائي ابطال أفريقيا عبر BEIN SPORT

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:05 م
بث مباشر (خدمة مجانية) مشاهدة مباراة الأهلي والترجي لايف.. نهائي ابطال أفريقيا عبر BEIN SPORT
الأهلي والترجي
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عيد طارق
 
بث مباشر (خدمة مجانية) مشاهدة مباراة الأهلي والترجي لايف..  نهائي ابطال أفريقيا عبر BEIN SPORT

تطلق هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، قطارين من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية والعكس، وذلك لنقل مشجعى كرة القدم لحضور مباراة الذهاب بالدور النهائى بدورى أبطال أفريقيا، التى تقام على ملعب استاد مدينة برج العرب الجديدة بين فريقى الأهلى المصرى والترجى التونسى مساء اليوم.

بث مباشر (خدمة مجانية) مشاهدة مباراة الأهلي والترجي لايف..  نهائي ابطال أفريقيا عبر BEIN SPORT

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بث مباشر (خدمة مجانية) مشاهدة مباراة الأهلي والترجي لايف..  نهائي ابطال أفريقيا عبر BEIN SPORT

ويسعى فريق الترجي لتحقيق نتيجة مطمئنة بالقاهرة قبل أن يخوض مباراة الإياب على ملعب رادس في تونس.

بث مباشر (خدمة مجانية) مشاهدة مباراة الأهلي والترجي لايف..  نهائي ابطال أفريقيا عبر BEIN SPORT

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