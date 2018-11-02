جولة مع الفنانين.. عاصي الحلاني يلتقى جمهوره في دار الأوبرا الليلة

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الجمعة.

عاصي الحلاني يلتقى جمهوره في دار الأوبرا الليلة

نشر المطرب اللبنانى عاصي الحلاني، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة بوستر حفلته اليوم بدار الأوبرا.

وعلق "عاصي"، على الصورة قائلا: "يتجدد اللقاء غدًا ان شاء الله في دار الأوبرا المصرية ‫بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ ٢٧ التي تم بيع بطاقته بالكامل شكرًا للجمهور المصري الغالي على محبته الدائمة من القلب".

نيرمين ماهر وهاني رمزي في فيلم جديد

نشرت الفنانة نيرمين ماهر صورة تجمعها بالفنان هاني رمزي وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وعلقت نيرمين على الصورة قائلة: "انتظرونا وفيلم جديد إن شاء الله".

إيمي سمير غانم وحسن الرداد برفقة نجوم مسرح مصر

نشر الفنان مصطفى خاطر نجم مسرح مصر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جماعية لنجوم مسرح مصر برفقة إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد.





وعلق خاطر على الصورة قائلا: "أحلى يوم في المسرح النهارده علشان نورنا حسن الرداد وايمي سمير غانم".





عمرو مصطفى يهنيء شيرين على نجاح "نساي"

هنأ الفنان عمرو مصطفى، الفنانة شيرين عبد الوهاب،على نجاح ألبومها الجديد.

وغرد الفنان عمرو مصطفى عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر، مهنئا الفنان حسام حبيب ، وزوجته الفنانة شيرين على نجاح ألبومها الجديد، قائلا:"عايز أبارك لأخي و صديقى حسام حبيب و زوجته الفنانه شيرين عبد الوهاب على نجاح ألبومها و اتمنالهم النجاح الدائم."