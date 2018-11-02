 اونلاين الاهلي ضد الترجي التونسي | رابط بث الاسطورة مشاهدة ماتش الاهلى والترجي كورة أتش دى مباشر بدون تقطيع 

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قال صالح جمعة لاعب الأهلي إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق يعد أكثر المعاقبين له أثناء قترة تواجدهما بالقلعة الحمراء.

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صالح جمعة لا يلعب لأي نادٍ بعد فسخ عقد إعارته لفريق الفيصلي السعودي، وينتظر اللاعب العودة إلى الأهلي في شهر يناير المقبل.

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وقال صالح جمعة خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت": "أنا لاعب في الأهلي ومنتخب مصر طبيعي أن يكون هناك شائعات ضدي وتقبلتها، ولكن ظلمت بنسبة 75% ولا أعرف سبب هذه الشائعات".

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وأضاف لاعب الأهلي: "أكثر شخص فرض علي غرامات هو سيد عبد الحفيظ".

وواصل: "أبرز أخطائي أنني لم أكن أتقبل رأي المدير الفني في بعض الأوقات وأرى أني ألعب جيدًا، وأيضًا مشاكلي مع اللاعبين وخاصة الكبار الذين لديهم رصيدًا كبيرًا عند الجمهور".

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واختتم: "مثل مشكلتي مع شخصية حسام غالي وعصيبته، ولأنه لم يكن يتقبل أن أرد عليه".



