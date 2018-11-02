ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

اونلاين الاهلي ضد الترجي التونسي | رابط بث الاسطورة مشاهدة ماتش الاهلى والترجي كورة أتش دى مباشر بدون تقطيع

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:05 م
اونلاين الاهلي ضد الترجي التونسي | رابط بث الاسطورة مشاهدة ماتش الاهلى والترجي كورة أتش دى مباشر بدون تقطيع
طباعة
عيد طارق
 

اونلاين الاهلي ضد الترجي التونسي | رابط بث الاسطورة مشاهدة ماتش الاهلى والترجي كورة أتش دى مباشر بدون تقطيع 

قال صالح جمعة لاعب الأهلي إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق يعد أكثر المعاقبين له أثناء قترة تواجدهما بالقلعة الحمراء.

 

 اونلاين الاهلي ضد الترجي التونسي | رابط بث الاسطورة مشاهدة ماتش الاهلى والترجي كورة أتش دى مباشر بدون تقطيع 


صالح جمعة لا يلعب لأي نادٍ بعد فسخ عقد إعارته لفريق الفيصلي السعودي، وينتظر اللاعب العودة إلى الأهلي في شهر يناير المقبل.

 

اونلاين الاهلي ضد الترجي التونسي | رابط بث الاسطورة مشاهدة ماتش الاهلى والترجي كورة أتش دى مباشر بدون تقطيع 


وقال صالح جمعة خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت": "أنا لاعب في الأهلي ومنتخب مصر طبيعي أن يكون هناك شائعات ضدي وتقبلتها، ولكن ظلمت بنسبة 75% ولا أعرف سبب هذه الشائعات".

 

اونلاين الاهلي ضد الترجي التونسي | رابط بث الاسطورة مشاهدة ماتش الاهلى والترجي كورة أتش دى مباشر بدون تقطيع 


وأضاف لاعب الأهلي: "أكثر شخص فرض علي غرامات هو سيد عبد الحفيظ".

 

وواصل: "أبرز أخطائي أنني لم أكن أتقبل رأي المدير الفني في بعض الأوقات وأرى أني ألعب جيدًا، وأيضًا مشاكلي مع اللاعبين وخاصة الكبار الذين لديهم رصيدًا كبيرًا عند الجمهور".

 

اونلاين الاهلي ضد الترجي التونسي | رابط بث الاسطورة مشاهدة ماتش الاهلى والترجي كورة أتش دى مباشر بدون تقطيع 


واختتم: "مثل مشكلتي مع شخصية حسام غالي وعصيبته، ولأنه لم يكن يتقبل أن أرد عليه".


اونلاين الاهلي ضد الترجي التونسي | رابط بث الاسطورة مشاهدة ماتش الاهلى والترجي كورة أتش دى مباشر بدون تقطيع 


المزيد عن: مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة ماتش الأهلي مشاهدة الاهلى والترجى مشاهدة الاهلي كورة لايف مباراة الاهلي مباشر مباراة الاهلي في افريقيا مباشر ماتش الاهلى والترجي ماتش الاهلي كول كورة تابع لايف بث مباشر مباراة الاهلى والترجي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلى والترجي بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلى والترجي بدون تقطيع بث مباشر مباراة الاهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
2
x
14:45
1
طلائع الجيش
الجونة
1
x
15:30
1
إنبي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
2
سموحة
بيراميدز
1
x
17:30
0
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
1
x
14:55
0
التعاون
القادسية
0
x
16:35
2
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 6:10:00 PM