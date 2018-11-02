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مقدمة عن اللقاء: نجح النادي الأهلي في التأهل للمباراة النهائية للبطولة بعد ماراثون مثير حيث فاز في دور الـ32 على مونانا الجابوني بمجموع اللقائين 7-1، قبل أن ينتقل لدور المجموعات والذي تعادل في أول مباراة أمام الترجي وخسر في الثانية أمام كمبالا سيتي بثنائية نظيفة، ليتعقد موقفه ويرحل حسام البدري عن الفريق، ولكن الفرنسي كارتيرون نجح في إعادة ترتيب الأوراق، وحقق 4 انتصارات متتالية في المجموعة ليتصدر المجموعة، وفي دور الـ8 تخطى عقبة حوريا الغيني بنتيجة4-0، قبل أن يسقط وفاق سطيف في نصف النهائي بمجموع اللقائين 3-2. ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز مطمئن قبل مباراة العودة في رادس 9 نوفمبر المقبل، وسيعول الأهلي كثيرا على خبرات نجوم الفريق وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور في الفوز باللقب التاسع. على الجانب الأخر تأهل الترجي لهذه المباراة بعد الفوز على أساك كونكورد الموريتاني بمجموع المباراتين 6-1 في دور الـ64، قبل أن يعبر ماهيا الكيني 1-0، ونجح في احتلال المركز الثاني خلف الأهلي في المجموعة الأولى، ليتأهلا لدور الـ8 ويفوز على النجم الساحلي 3-1 بمجموع اللقائينن، وفي الدور نصف النهائي اسقط الترجي فريق بريميرو دي أوجوستو الانجولي 4-3 بمجموع اللقائين. رابط مجاني bein sport مشاهدة مباراة الأهلي والترجي.. بث مباشر| مباراة الاهلي اليوم مباشر HD النهائي الآن كورة ستار kora

يبحث عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي وأفريقيا، عن بث مباشر مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي القادمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام مباراة الذهاب فيها على استاد الجيش " برج العرب " بالإسكندرية، ويبحث مشجعو النادي الأحمر عن مشاهدة مباراة الأهلي القادمة ضد الترجي في أفريقيا، موعد مباراة الأهلي القادمة، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، ويستعرض " أهل مصر " لمشجعي القلعة الحمراء فيما يلي موعد مباراة الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي في نهائي أفريقيا، والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم.









موعد مباراة الأهلي والترجي





من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي





من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي، على قناة beIN SPORTS HD 1.





يبحث عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي وأفريقيا، عن بث مباشر مباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي القادمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام مباراة الذهاب فيها على استاد الجيش " برج العرب " بالإسكندرية، ويبحث مشجعو النادي الأحمر عن مشاهدة مباراة الأهلي القادمة ضد الترجي في أفريقيا، موعد مباراة الأهلي القادمة، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، ويستعرض " أهل مصر " لمشجعي القلعة الحمراء فيما يلي موعد مباراة الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي في نهائي أفريقيا، والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم.

رابط مجاني bein sport مشاهدة مباراة الأهلي والترجي.. بث مباشر| مباراة الاهلي اليوم مباشر HD النهائي الآن كورة ستار kora





موعد مباراة الأهلي والترجي





من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي





من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي، على قناة beIN SPORTS HD 1.



