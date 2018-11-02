إيران: لسنا خائفين من فرض عقوبات أمريكية جديدة

قالت إيران، اليوم الجمعة، إنها لا يراودها أي مخاوف بشأن إعادة فرض عقوبات أمريكية جديدة على القطاعين النفطي والمالي الحيويين في البلاد، من المتوقع أن تعلنها واشنطن في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.





وأبلغ بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التلفزيون الرسمي ”أمريكا لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد شعبنا العظيم والشجاع... لدينا المعرفة والمقدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد“.