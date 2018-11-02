عاجل- السعودية| إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي

تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب الأمطار وسرعة الرياح.

وجاء ذلك عبر الحساب الرسمي لإمارة مكة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

ويشار إلى ان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت وقد أصدرت اليوم الخميس تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مكة المكرمة، ومحافظات الطائف، وميسان، وبني سعد، ومحافظة بحره، والجموم ومدركة والطريق الواصل إلى المدينة المنورة والأجزاء المجاورة لها.

المصدر:- صحيفة عاجل