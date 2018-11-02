بث ماتش لايف رابط يلا شوت موقع كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي والترجي مباشر اليوم لايف

وجهت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" سؤالا لمتابعيها عن النهائى المرتقب بين الأهلى والترجى التونسى فى دورى الأبطال الأفريقى قائلة "إنه يوم الفزع.. ونهائى الرعب على الأبواب هل أنتم جاهزون لليلة نهائي دورى الأبطال المرعبة؟".

وجهت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" سؤالا لمتابعيها عن النهائى المرتقب بين الأهلى والترجى التونسى فى دورى الأبطال الأفريقى قائلة "إنه يوم الفزع.. ونهائى الرعب على الأبواب هل أنتم جاهزون لليلة نهائي دورى الأبطال المرعبة؟".

ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز مطمئن قبل مباراة العودة في رادس 9 نوفمبر المقبل، وسيعول الأهلي كثيرا على خبرات نجوم الفريق وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور في الفوز باللقب التاسع.





بث ماتش لايف رابط يلا شوت موقع كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي والترجي مباشر اليوم لايف



موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1

معلق المباراة : رؤوف خليف + محمد الكواليني

ملعب المباراة: (برج العرب) بالاسكندرية

موعد المباراة: 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .