إخلاء المبنى القديم بمستشفى "دار إسماعيل" ونقله إلى مستشفى جمال حمادة بالإسكندرية

صرح الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، انه تم انشاء مستشفى دار اسماعيل عام 1905م وتم تشغيلها عام 1912م، وطبقًا لتقرير المكتب الاستشارى الهندسى بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية بأن المبنى القديم لمستشفى دار اسماعيل يحتاج لترميم شامل على وجه السرعة لما يمثلة من خطر حقيقى على سلامة المرضى والعاملين بالمستشفى.



واعلن "سليمان" انه تقديرا للمسؤولية وللحفاظ على المرضى والعاملين ثم الحفاظ على المبنى ومنع انهياره تطلب ذلك سرعة ترميم ورفع كفاءه المبنى عن طريق حقن التربة وتقوية الاساسات وترميم شامل لكل المبنى،

وقد تم عرض الامر بكل التقارير الهندسية وعرض خطة الاخلاء والمستشفى البديل لتقديم الخدمة على وزيرة الصحة والمحافظ والرقابة الادارية والامن القومى والمنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية.



وتابع "وكيل صحة الإسكندرية" انه نظرا لان المبنى الحديث بالمستشفى لا يستوعب اقسام الولادة والحضانات ولايوجد به اى مصاعد حيث انه مخصص لاقسام النساء والمناظير وان عدد الغرف المتاحة لا يمكن ان تكون بديل للمبنى الايل للسقوط (المبنى القديم)، فقد تم عمل خطة بديلة بنقل اقسام الولادة والحضانات الى مستشفى جمال حمادة مؤقتا لحين الانهاء من تأمين المبنى القديم بترميمه مع الحفاظ على باقى مبانى المستشفى.



واعلن انه بدأ بالفعل اتخاذ الاجراءات المطلوبة مع قطاع التخطيط الاستراتيجى بوزارة الصحة لادراج المستشفى بالخطة العاجلة لإتمام عملية الترميم على وجه السرعة، وقد تقرر انتداب ٥٠% من قوة المستشفى مؤقتا لمستشفى جمال حمادة لتقديم الخدمة لاهالى غرب اسكندرية وعموم المحافظة، علما بان كلا المستشفتين بنطاق منطقة غرب الطبية ونفس النطاق الجغرافى بتعداد سكاني يصل لـ 484150 نسمة.



وأكد أنه من المقرر استكمال العمل بنفس اللوائح المنظمة مع الحفاظ على جميع الخدمات المقدمة حاليا بنفس الأسعار، على أن يستمر العمل بالمبنى الاخر بمستشفى دار اسماعيل لاقسام امراض النسا والمناظير.

