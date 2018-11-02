تعرّف على مواجهات مجموعة الجيزة في القسم الثالث





يقام في الثانيه والنصف من عصر السبت سته مواجهات قوية بالجوله 13 الاخيره للدور الاول من المجموعة الخامسة للقسم الثالث.





ومن المقرر أن يستضيف فريق جينيس صاحب المركز الرابع بقيادة أحمد بكرى برصيد 21 نقطة نظيره فريق جولدى المتصدر بقيادة أحمد عبد الغني برصيد 26 نقطة.





ويلتقي الطائرات صاحب المركز 11 بقيادة طارق الشرقاوي برصيد 8 نقاط مع وصيف المجموعة البنك الاهلي بقيادة عيد مرازيق برصيد 24 نقطة.





ويلعب المعادى الثالث بقيادة على صقر برصيد 21 نقطة مع فريق حلوان العام سابع المجموعة بقيادة محمد حسن برصيد 16 نقطة.





ويواجه كرداسه صاحب المركز قبل الأخير بقيادة عادل ابراهيم برصيد 7 نقاط نظيره فريق 6 أكتوبر صاحب المركز السادس بقيادة حماده يونس برصيد 18 نقطة.





ويلعب مركز شباب أبو النمرس الثامن بقيادة جمال حواش برصيد 14 نقطة مع العياط الاخير بقيادة اشرف محمدين برصيد 3 نقاط.





ويخوض فريق الصف عاشر الترتيب بقيادة عبد السلام الشريف برصيد 9 نقاط مع فريق الصيد التاسع بقيادة حازم فضل برصيد 11 نقطة، ويحصل فريق الدخان على راحه.





- ترتيب المجموعة الخامسة :





1- جولدى 26 نقطة

2- البنك 24 نقطة

3- المعادي 21 نقطة

4- جينيس 21 نقطة

5-الدخان20 نقطة

6- اكتوبر 18 نقطة

7- حلوان 16 نقطة

8- أبو النمرس 14 نقطة

9- الصيد 11 نقطة

10- الصف 9 نقاط

11- الطائرات 8 نقاط

12- كرداسة 7 نقاط

13- العياط 3 نقاط



