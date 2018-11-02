HD يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا (النهائي) | بين ماتش كورة لايف

يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا (النهائي) | بين ماتش كورة لايف bein

تذاع اليوم مباراة الاهلي والترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونقدم لكم بث مباشر مباراة الاهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، تابعو ماتش الاهلي والترجي اليوم عبر موقعنا.





مشاهدة مباراة الاهلي والترجي

ويستضيف نادي الاهلي المصري اليوم الجمعة منافسه الترجي التونسي، على ملعب إستاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، في مباراة من العيار الثقيل وسط 50 ألف متفرج.





ستشهد مباراة اليوم إصراراً كبيراً من لاعبي الشياطين الحمر في الحصول على نقاط المباراة الثلاث وتسهيل مهمة مباراة العودة التي ستقام في 9 من نوفمبر الجاري في تونس.

يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا (النهائي) | بين ماتش كورة لايف bein

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بث مباشر مباراة الاهلي والترجي

والتقى الاهلي والترجي في19 مواجه من بينهما 14 مباراة في دوري أبطال أفريقيا ، وحقق فريق الأهلي المصري الفوز في 7مباريات وفاز الترجي في 3مباريات ، بينما تعادل الفريقان في 8 مواجهات.





بث مباشر مباراة الاهلي اليوم

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بمعنويات علية بعد وصولة إلى دور 16 في كأس زايد للأندية أبطال العرب بعد تعادله مع فريق الوصل الإماراتي بهدفين لكل منهما.

يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا (النهائي) | بين ماتش كورة لايف bein

ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أفريقيا، بثمانية ألقاب حقق أخرها في 2013.





بينما يدخل الترجي التونسي مباراة اليوم بلقبين في دوري أبطال أفريقيا في 1994، و2011.





نتيجة بحث الصور عن الاهلي والترجي





مشاهدة مباراة الاهلي اليوم

ووصل الاهلي إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطيه لعقبة وفاق سطيف الجزائري، بنتيجة إجمالية 3/2.

يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا (النهائي) | بين ماتش كورة لايف bein

بينما تأهل الترجي التونسي للنهائيات بعد تغلبه على نافسه بريميرو دي أوغوستو في أنغولا بنتيجة إجمالية 4/3.





موعد مباراة الاهلي والترجي

وتقام مباراة الاهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب إستاد برج العرب في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة و10مساءاً بتوقيت السعودية و11 مساءاً بتوقيت الإمارات.





تشكيلة الاهلي والترجي في مباراة اليوم

وأعلن الفرنسي "باتريس كارتيرون" المدير الفني للنادي الاهلي عن تشكيلة لمباراة اليوم أمام فريق الترجي التونسي وجاءت كالتالي:

يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا (النهائي) | بين ماتش كورة لايف bein

حراسة المرمى: محمد الشناوي وأمامه سعد سمير وساليف كوليبالي

خط الوسط :سام عاشور وعمرو السولية

الجانب الأيمن :أحمد فتحي

الجبهة اليسرى : أيمن أشرف

الهجوم : ويلعب في المثلث الهجومي وليد سليمان وأحمد حمودي وإسلام محارب وفي الهجوم وليد آزارو.

يلا شوت ahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا (النهائي) | بين ماتش كورة لايف bein

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

تذاع مباراة الاهلى والترجى التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساءاً حصرياً على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، كما يمكن مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر من خلال الرابط التالي: