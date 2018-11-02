ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي بث مباشر .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport - كورة oair

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:05 م
كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي بث مباشر .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport - كورة oair
طباعة
عيد طارق
 
اليوم الجماهير المصرية على موعد مع مشاهدة مباراة الاهلي والترجي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا والتي سوف تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي بث مباشر .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport - كورة oair 

تنقل، اليوم، القناة الثانية الأرضية بالتليفزيون المصرى مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الأهلى والترجى التونسى فى التاسعة مساء، حيث يسبق المباراة بساعة استوديو تحليلى يقدمه تقديم ماركو مراد ويشارك فى تحليل المباراة حمادة صدقى ووليد صلاح عبد اللطيف.


 
مباراة، اليوم، هى مباراة الذهاب على استاد ملعب برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام مباراة العودة فى تونس الجمعة المقبلة 9 نوفمبر، وكانت جماهير الأهلى قد بدأت تتوافد على استاد برج العرب منذ ليلة أمس، حيث خصصت السكة الحديد قطارين لنقل مشجعى الأهلى إلى محطة برج العرب، حيث نشرت العديد من الصفحات الأهلاوية فيديوهات وصور لمشجعى الأهلى وهم يهتفون باسم فريقهم داخل عربات القطار.

ومن بين الهتافات التى تعالت داخل عربات القطار "جمهوره ده حماه"، كما تلاحظ فى عدد كبير من الصور، اصطحاب عدد من الجماهير لأطفالهم، لمشاركتهم فى تشجيع النادى الأهلى فى المباراة النهائية، والمشهد الأبرز داخل قطار جماهير الأهلى المتجهة إلى الإسكندرية، وجود أحد المشجعين وهو يحمل طفله الرضيع الذى غطى جسده بعلم النادى الأهلى، الأمر الذى يعكس مدى عشقه للنادى الأحمر.

المزيد عن: مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة الاهلى والترجى مشاهدة الاهلي كورة لايف مباراة الاهلي مباشر مباراة الاهلي في افريقيا مباشر ماتش الاهلى والترجي ماتش الاهلي كول كورة دوري أبطال أفريقي تابع لايف بث مباشر مباراة الاهلى والترجي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلى والترجي بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلى والترجي بدون تقطيع بث مباشر مباراة الاهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
2
x
14:45
1
طلائع الجيش
الجونة
1
x
15:30
1
إنبي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
2
سموحة
بيراميدز
1
x
17:30
0
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
1
x
14:55
0
التعاون
القادسية
0
x
16:35
2
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 6:10:00 PM