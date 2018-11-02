كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي بث مباشر .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport - كورة oair
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:05 معيد طارق
اليوم الجماهير المصرية على موعد مع مشاهدة مباراة الاهلي والترجي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا والتي سوف تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي بث مباشر .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport - كورة oair
تنقل، اليوم، القناة الثانية الأرضية بالتليفزيون المصرى مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الأهلى والترجى التونسى فى التاسعة مساء، حيث يسبق المباراة بساعة استوديو تحليلى يقدمه تقديم ماركو مراد ويشارك فى تحليل المباراة حمادة صدقى ووليد صلاح عبد اللطيف.
مباراة، اليوم، هى مباراة الذهاب على استاد ملعب برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام مباراة العودة فى تونس الجمعة المقبلة 9 نوفمبر، وكانت جماهير الأهلى قد بدأت تتوافد على استاد برج العرب منذ ليلة أمس، حيث خصصت السكة الحديد قطارين لنقل مشجعى الأهلى إلى محطة برج العرب، حيث نشرت العديد من الصفحات الأهلاوية فيديوهات وصور لمشجعى الأهلى وهم يهتفون باسم فريقهم داخل عربات القطار.
ومن بين الهتافات التى تعالت داخل عربات القطار "جمهوره ده حماه"، كما تلاحظ فى عدد كبير من الصور، اصطحاب عدد من الجماهير لأطفالهم، لمشاركتهم فى تشجيع النادى الأهلى فى المباراة النهائية، والمشهد الأبرز داخل قطار جماهير الأهلى المتجهة إلى الإسكندرية، وجود أحد المشجعين وهو يحمل طفله الرضيع الذى غطى جسده بعلم النادى الأهلى، الأمر الذى يعكس مدى عشقه للنادى الأحمر.
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