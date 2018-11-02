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مباشر- السعودية| بلدية الحازمي بمحافظة بيشة تستكمل تنظيف الأحياء التابعة لها

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:06 م
مباشر- السعودية| بلدية الحازمي بمحافظة بيشة تستكمل تنظيف الأحياء التابعة لها
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الفجر السعودي
 

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شرعت بلدية الحازمي التابعة لمحافظة بيشة في استكمال برنامج حملاتها الخاصة لتنظيف الأحياء السكنية والصناعية وشملت قرية المجمعة، كما استهدفت الحملة، الشوارع الرئيسية للمركز، وداخل الأحياء السكنية والمخططات.

 

وأوضح رئيس بلدية مركز الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن بلدية الحازمي ممثلة بالحركة والصيانة واصلت جولات النظافة اليومية على القرى والتجمعات السكنية والطرقات لرفع مستوى النظافة العامة، حيث تم ازاحة ورفع ٤٥٠طن من المخلفات تم رميها في غير مواقعها في مخطط قرية المجمعة على طريق الحازمي العام وذلك ‏لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

 

وأضاف القرني: "تم أيضا كنس الشوارع الرئيسية والداخلية بالمكانس اليدوية و رفع عدد من النفايات والمخلفات ، بالإضافة إلى إزالة أشجار".

 

المصدر:- صحيفة مباشر

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