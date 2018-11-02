مواجهات مرتقبة للسكة الحديد والإتصالات وبهتيم في المظاليم





تنطلق في الثالثة إلا ربع من عصر السبت مباريات الأسبوع الثاني عشر من منافسات مجموعة القاهره بدوري القسم الثالث.





حيث يستضيف فريق الغابه صاحب المركز الثامن بقيادة جمال طه برصيد 14 نقطة نظيره فريق السكه الحديد الوصيف المجموعة بقيادة جمال عبد الحميد برصيد 21 نقطة.





ويلعب اتحاد الشرطه صاحب المركز الثالث بقيادة توفيق صقر برصيد 21 نقطة مع فريق القومى بقيادة حاتم حسن برصيد 14 نقطة في المركز التاسع.





ويلتقي مصر للتأمين الجريح بقيادة رمضان ابراهيم في المركز السادس برصيد 18 نقطة مع فريق المرج صاحب المركز 12 بقيادة عمرو عبد الدايم برصيد 10 نقاط.





ويستضيف فريق الاتصالات بقيادة إكرام عبد المجيد الخامس برصيد 19 نقطة نظيره فريق العبور صاحب المركز العاشر بقيادة ميدو برصيد 13 نقطة.





ويلعب بهتيم صاحب المركز السابع بقيادة ابراهيم هيكل برصيد 18 نقطة مع الاميريه صاحب المركز 11 بقيادة خالد سعد برصيد 12 نقطة.





وفي لقاء الهروب من القاع يلتقي اسكو قبل الأخير بقيادة يحيى مصطفى برصيد 6 نقاط مع فريق منشيه ناصر الاخير بقيادة حمزه على.





وتم تأجيل مباراة الماظه مع البلاستيك لاجل غير مسمى بسبب مشاركة لاعبي البلاستيك في منتخب الكره الشاطئية.





ترتيب المجموعة السادسة :





1- البلاستيك 26 نقطة

2- السكه الحديد 21 نقطة

3- اتحاد الشرطة 21 نقطة

4- ألماظه 20 نقطة

5- الاتصالات 19 نقطة

6- التأمين 18 نقطة

7- بهتيم 18 نقطة

8- الغابه 14 نقطة

9- القومي 14 نقطة

10- العبور 13 نقطة

11- الاميريه 12 نقطة

12- المرج 10 نقاط

13-اسكو6 نقاط

14- منشيه ناصر بلا نقاط



