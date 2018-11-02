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بث المباشر لمباراة الأهلى والترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، بحضور 60 ألف متفرج.

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من المقرر أن يبدأ البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وسيقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي.

تشكيل مباراة الاهلي والترجي .

ويدخل الأهلي لقاء اليوم بتشكيل أقرب إلى الآتي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: سعد سمير - ساليف كوليبالي - أحمد فتحي - أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية - حسام عاشور - أحمد حمودي - وليد سليمان - إسلام محارب

خط الهجوم: وليد أزارو

لايف| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة الاهلي والترجي| كورة لايف | يلا شوت| Al Ahly



وحرص أسطورة الأهلي ورئيسه الحالي محمود الخطيب، على التواجد في تدريب الفريق الأخير أمس الخميس بملعب برج العرب لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل نهائي الحلم المؤخل للمونديال.

يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم 9 نوفمبر الجاري في ملعب رادس.

القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة .

تنقل القناة الثانية الأرضية،البث المباشر مباراة الأهلي والترجى ،بالإًضافة للقناة العربية الخاصة التي تمتلك حقوق البث ويذيع موقع البوابة نيوز البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا وسيتحدد بنتيجة مبارتي الذهاب والإياب بطل إفريقيا وومثلها في كأس العالم للأندية.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة .

ويلتقى الأهلى يلتقى مع الترجى التونسى فى التاسعة مساء غد الجمعة باستاد برج العرب فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1

معلق المباراة : رؤوف خليف + محمد الكواليني

ملعب المباراة: (برج العرب) بالاسكندرية

موعد المباراة: 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

22:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مشاهدة الاهلي ضد الترجي التونس بث مباشر، مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد الترجي التونسي، مساء يوم غدٍ الجمعة، في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكان النادي الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد أن تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2، ليضرب موعدًا مع أبناء رادس في موقعة متكررة بين عمالقة مصر وتونس، وفي المقابل تمكن فريق الترجي بصعوبة من تخطي عقبة بريميرو دي أوجوستو الأنجولي بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب (4-3) فقد عانى أبناء رادس كثيرًا حتى يتأهل للمباراة النهائية بريمونتادا تاريخية.





موعد مباراة الأهلي والترجي:

وتنطلق صافرة بداية موقعة الأهلي مع الترجي في مساء يوم الجمعة 2- 11- 2018، في تمام الساعة الـ 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 11:00 بتوقيت الإمارات، وستكون المباراة مقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي:

ستكون موقعة الأهلي المصري والترجي التونسي مذاعة مباشرةً وحصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وهي قناة "بي إن سبورت 1" ولم يتم تحديد المعلق حتى الآن.





ومن المقرر أن يتم نقل البث المباشر لمباراة الأهلي مع الترجي عبر البث المباشر والحي على موقع الفجر الرياضي، شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في مباراة ذهاب دور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018.





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لايف| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة الاهلي والترجي| كورة لايف | يلا شوت| Al Ahly





