يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي لايف..HD بث مباشر لمباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا (الامبراطورية)

استقر الفرنسي باتريك كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي المصري، بنسبة كبيرة، على التشكيل الأساسي، الذي سيدفع به في مواجهة الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة.

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ويواجه الأهلي منافسه الترجي على إستاد برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يلتقيا مجددًا يوم 9 نوفمبر، بملعب “رادس” في تونس، بمواجهة الإياب.





وكشف مصدر لشبكة “إرم نيوز” ملامح تشكيل الأهلي من المران الأخير للفريق أمس، مشيرًا إلى أنه سيعتمد على محمد الشناوي حارسًا أساسيًا، والثلاثي أحمد حمودي وإسلام محارب ووليد سليمان في صناعة اللعب.





وينوي كارتيرون، الإبقاء على صلاح محسن بدكة البدلاء، للاعتماد عليه كورقة رابحة في الشوط الثاني، ليستغل تراجع المردود البدنى لدى الفريق الضيف.

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ومن المقرر أن تكون الأساسية أمام الترجي على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





الدفاع: أحمد فتحي، سعد سمير، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور، أحمد حمودي، إسلام محارب، وليد سليمان.

الهجوم: وليد أزارو.