أعلنت قناة bein sports Hd2 نقلها لمباراة الأهلي والترجي التونسي حصريا، ولكن في خبر سار أسعد جميع المصريين والعرب أعلنت قناة Arena Sport الرياضية نقلها لمباراة الأهلي والترجي على التردد المجاني والمفتوح الذي يمكن استقباله من خلال القمر يوتيل سات على التردد التالي.

القمر: يوتيل سات

التردد: 11512، 11595، 11678 رأسي

معدل التصحيح: 3000 الاهلي رابط HD مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة الاهلي والترجي | كورة لايف | يلا شوت

بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي فى ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .





موعد بث مباراة الأهلي والترجي.

وتذيع الفجر نيوز البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي مساء اليوم الجمعة فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة الأهلي والترجي .

تذيع قناة بي إن سبورت البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي بصفتها مالك حقوق البث من الإتحاد الإفريقي كما تنقل القناة الثانية الأرضية المصرية البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي على موقعنا البوابة نيوز فى نهاية هذا الخبر .

تشكيل الأهلي في مواجهة الترجي .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق النادي الأهلي كالتالي : محمد الشناوي بحراسة المرمى وأمامه سعد سمير وساليف كوليبالي وفي الوسط حسام عاشور وعمرو السولية وفي الجانب الأيمن أحمد فتحي بعد تأكد سلامته، فيما سيقود أيمن أشرف الجبهة اليسرى، ويلعب في المثلث الهجومي كلاً من وليد سليمان وأحمد حمودي وإسلام محارب وفي الهجوم وليد













يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي للذهاب إلي ملعب برج العرب بالإسكندرية تحضيراً لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة إفريقيا.





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شهد محيط استاد الإسكندرية حالة من الزحام الجماهيرى للحصول على تذاكر مباراة الأهلى والترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا المقرر لها غدا باستاد برج العرب.









ووصلت منذ قليل تذاكر المباراة من النادى الأهلى، والتى وصل عددها إلى 10 آلاف تذكرة، وفقا لشريف سعد مدير استاد الإسكندرية.













ويلتقى الأهلى مع الترجى فى التاسعة مساء غد الجمعة فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.









حرص عدد من جماهير النادى الأهلى على التواجد أمام استاد الإسكندرية للحصول على تذاكر مباراة الأهلى أمام الترجى التونسى، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يقام غدا ببرج العرب، وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعى للجماهير فى انتظار الحصول على تذكرة المباراة.









وتم طرح تذاكر المباراة للجماهير التى حجزت عبر النظام الإلكترونى فجر الخميس، ويتبقى 18500 تذكرة يتم طرحها للبيع عبر منفذ باستاد الإسكندرية اعتبارا من الساعة 10 صباحا.









ويلتقى الأهلى يلتقى مع الترجى التونسى فى التاسعة مساء غد الجمعة باستاد برج العرب فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.









موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم





البطولة : دوري أبطال أفريقيا





القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1





معلق المباراة : رؤوف خليف + محمد الكواليني





ملعب المباراة: (برج العرب) بالاسكندرية





موعد المباراة: 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .









22:00 مساءاً بتوقيت السعودية .