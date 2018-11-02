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صدى- السعودية| فيديو لفتاة تكسر يد أبيها لأجل والدتها يثير الجدل

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:02 م
صدى- السعودية| فيديو لفتاة تكسر يد أبيها لأجل والدتها يثير الجدل
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الفجر السعودي
 

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد خلاف عائلي بين سيدة وزوجها، وقفت فيه الأبنة بصف الأم ضد أبيها، حيث قال ” الوالد ” خلال تسجيل بثه بنفسه أن المرأة وابنتها قاما بكسر يده.

 

وعن الفيديو، فإن السيدة تظهر فيه وهي تدافع عن نفسها وابنتها، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تتعرض للسب والاتهامات ويكتب الشتائم لها علنًا على باب بيتها وفقًا لروايتها.

 

حيث أفادت السيدة أن ” الزوج ” تعدى من قبل بالضرب وقطع أوتار يدها، وأدخلها غرفة العمليات صارخة، قائلة: ” يكفي ١٥ سنة من المعاناة بسبه ” .

 

أما عن الأبنة، فقد أوضحت أنها بالفعل قامت بكسر يد أبيها؛ لأنه حاول التطاول على والدتها، وأضافت: "من يحاول التطاول على والدتي بيده سأكسرها".

 

وحظى الفيديو بتفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انقسموا ما بين مؤيد ومعارض حول هذه الواقعة، حيث انتقد البعض موقف الأبنة المتحيز وفعلها تجاه والدها، أما البعض الآخر فقد أعُجب بشجاعة الفتاة ودفاعها عن والدتها.

المصدر:- صحيفة صدى

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