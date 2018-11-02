اخبار ريال مدريد - معدل تهديفي جيد لـ"بنزيما" مقارنة بـ المهاجمين الأفضل في أوروبا

كان المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هو أول من تلقى اللوم خلال فترة الجفاف التهديفي مع ريال مدريد، لكنه أصبح الآن يملك 7 أهداف حتى الآن هذا الموسم، وهو يتطابق مع أفضل المهاجمين في العالم.





وبمتلك بنزيما نفس عدد الأهداف لدى كريستيانو رونالدو في يوفنتوس على سبيل المثال، أو نفس رصيد أنطوان جريزمان (4 أهداف) ودييجو كوستا لاعبا أتلتيكو مدريد (3) معاً.





ويتساوى بنزيما مع هاري كين ولديه هدف واحد أكثر من كافاني، وهم اللاعبان الذي تم ربطهما مع ريال مدريد، وأيضاً لويس سواريز أصبح متساوي مع بنزيما بعد الهاتريك في الكلاسيكو.





والآن بنزيما، يسبقه ميسي (12)، ليفاندوفيسكي (11)، أوباميانج (9)، أجويرو (9) وإيكاردي (8) ولكن لا يبعد عن هؤلاء بفارق كبير من الأهداف.





كريم بنزيما يحتل الآن المركز السابع في قائمة الهدافين عبر التاريخ لريال مدريد مع 199 من الأهداف، ويأمل أن يصل إلى المئوية الثانية له ضد بلد الوليد.





بنزيما سجل أهدافاً في جميع البطولات التي لعبها هذا الموسم. في كأس السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا ضد فيكتوريا بلزن، بجانب الدوري وكأس الملك.





وقال بنزيما بعد مباراة فيكتوريا: "أعرف أن في هذا الموسم بدون كريستيانو رونالدو سوف يُطالب بالمزيد من الأهداف وأنا مستعد لمواجهة هذا النوع من التحدي". وقال أيضاً: "أعمل على تسجيل المزيد من الأهداف وأنا متأكد من أن النتائج سوف تأتي".



