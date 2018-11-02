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فنانة شهيرة تقاضي حبيبها بعد التعدي عليها بالضرب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:58 م
فنانة شهيرة تقاضي حبيبها بعد التعدي عليها بالضرب
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الفجر الفني
 

تقدّمت المغنية التركية سيلا، بشكوى ضد حبيبها الممثل أحمد كورال، بعدما تعرضت للتعنيف الجسدي والنفسي من قِبَله.

 

إوصرّحت لدى خروجها من المحكمة، أن كورال سحبها على الأرض وضرب رأسها في الجدار، وأثناء محاولتها الهرب أمسكها مرة أخرى وضرب رأسها بالطاولة.

 

وأوضحت أنها تعرّضت لإهانات كثيرة مدة 45 دقيقة، مؤكدة أنّ الرجل هدّدها بالقتل وصدر قرار من المحكمة بحمايتها منه وابتعاده منها لمده ثلاثة أشهر ومنع أي وسيلة للتواصل معها.

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