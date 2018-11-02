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الكوريتان تتقدمان بطلب رسمي لتنظيم أولمبياد 2032

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:59 م
الكوريتان تتقدمان بطلب رسمي لتنظيم أولمبياد 2032
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

                    

أعلنت الكوريتان، في بيان مشترك، أنهما اتفقتا خلال اجتماع الجمعة على إرسال خطاب إلى اللجنة الأولمبية الدولية، تؤكدان فيه الرغبة في التنظيم المشترك لألعاب 2032 الصيفية.

 

وجاء الاتفاق على ضوء المحادثات التي جرت بين مسؤولي البلدين لبحث سبل زيادة التعاون في المجال الرياضي.

 

وقال البيان أيضًا، إن الكوريتين اتفقتا على تشكيل فريق مشترك للمنافسة في بطولة العالم لكرة اليد للرجال، في ألمانيا العام المقبل.

 

وكانت الكوريتان اتفقتا، خلال قمة في سبتمبر في بيونج يانج، بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ورئيس كوريا الجنوبية مونجيه إن؛ على السعي إلى تقديم عرض مشترك لاستضافة أولمبياد 2032.

 

وعبرت إندونيسيا والهند أيضًا عن رغبتهما في استضافة نسخة 2032.

 

المزيد عن: كوريا الشمالية كوريا الجنوبية اولمبياد 2032 الكوريتان
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