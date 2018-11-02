يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الأهلي يلا شوت مباشر مباراه الاهلي اون لاين ضد الترجي التونسي بدون تقطيع لايف الاهلي والترجي وهناك قنوات مجانية مفتوحة ستنقل مباراة الأهلي والترجي بث مباشر بدوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، وتقام مباراة الأهلي والترجي على ملعب برج العرب مساء اليوم الجمعة.





موعد مشاهدة مباراة الاهلي والترجي في دوري الابطال:

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مشاهدة الاهلي ضد الترجي التونس بث مباشر، مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية مباراة الأهلي والترجي التونسي يوم الجمعة 2-11 - 2018 في تمام الساعة الـ 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ 11:00 بتوقيت الإمارات والـ 8:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وستكون مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بدون تقطيع بث مباشر يلا شوت كورة أون لاين وكورة لايف.





القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي:

وتنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري الأبطال عبر البث المباشر على قناة beIN SPORTS HD 1، بالإضافة إلى القنوات المفتوحة التالي؛ القناة الثانية الأرضية وقناة النيل للرياضة على البث الأرضي، ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة الاهلي والترجي ومناسب لجميع سرعات الانترنت عبر موقع الفجر الرياضي.









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