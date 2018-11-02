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اخبار الهلال - رقم قياسي استثنائي ينتظر "خيسوس" في حال الفوز على القادسية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:57 م
اخبار الهلال - رقم قياسي استثنائي ينتظر خيسوس في حال الفوز على القادسية
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عمر عبدالعزيز
 

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على القادسية، في المباراة التي تقام الآن على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة "أوبتا" أن المدرب البرتغالي جورجي خيسوس ينتظره رقم استثنائي في حال قيادته الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز على القادسية اليوم.

وفي حال فوز الهلال اليوم؛ فسيصبح جيسوس ثاني مدرب فقط في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين الذي يفوز في أول 7 مباريات له مع فريق، بعد مدرب الاتحاد جوسيه مانويل موسم 2010/2011.

المزيد عن: خيسوس الهلال القادسية
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