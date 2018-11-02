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الصخرة يستعد لافتتاح الدورة الثانية لمهرجان بالشباب تحيا الأمم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:43 م
الصخرة يستعد لافتتاح الدورة الثانية لمهرجان بالشباب تحيا الأمم
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يارا أحمد
 

يستعد فريق الصخرة، بقيادة المخرج جمال المصري، لعرض اوبريت صرخة مدمن فى حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان بالشباب تحيا الامم، برعاية بوابة وراديو الشباب نيوز، والذي ستقام فعالياته بمركز الهناجر للفنون، بقاعه الدكتورة هدى وصفي بدار الأوبرا فى 12 من شهر نوفمبر الجاري.

 

وصرح المخرج جمال المصري أن أحداث الأوبريت تدور حول صرخة لحماية شبابنا لأنهم أحد الأعمدة الرئيسية لبناء الدولة المصرية.

 

ويقوم بتجسيد الأدوار مجموعه من الممثلين الشاب، وهم لفريق الصخرة وهم فادي جلاب، أيمن أمير والفنان القدير مجدي شكري و مرثا استيفان، وعمر حسين ممدوح فايز وديانا صابر ومحمود نبيل ،وإنجي وليم ،وإسلام دسوقي ،ومينا عماد، محمود نبيل وكيرلس رؤوف، واستيفن مكرم ،جرجس رسمي، ومارينا رؤوف والمطربون أحمد مانو ،مينا المصري، ماريان مجدي ،اريني ، آمال نادي.

 

ومنسق عام، روماني عدلي،مخرج منفذ ماريان عادل، رامي جمال،فكرة وتأليف مدحت عوض ،نجم التنوره محمد نور، ديكورشكري فهيم، الاخراج جمال المصري.

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