رابط "كورة لايف" مباراة الأهلي والترجي بث مباشر Online نهائي دوري ابطال افريقيا – كول كورة AL AHLY | يلا شوت HD لايف

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تجمع عدد من جماهير فريق الترجى التونسى والنادى الأهلى خارج استاد برج العرب، قبل انطلاق المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة 9 مساء فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.





وتبادل جماهير الفريقين الهتافات قبل النهائى المرتقب فى تجمع يؤكد حالة الود بين الجماهير فى هذا اللقاء.





يلتقى الأهلى مع الترجى التونسى فى التاسعة من مساء اليوم بملعب برج العرب فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا على أن يقام لقاء العودة الجمعة المقبل.





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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مرتقبة، أمام الترجي التونسي، اليوم الجمعة 2-11-2018، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تنقلها "الوطن" في بث مباشر مع صافرة البداية.





ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يتواجه فيها الأهلي أمام الترجي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن المرة الأولى، كانت في عام 2012، وتوج المارد الأحمر باللقب في رادس.

كورة koora اتش دي بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع الآن لايف النهائي الافريقي HD

واستقر المدير الفني للنادي الأهلي باتريس كارتيرون على تشكيل المارد الأحمر، ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي وساليف كوليبالي وسعد سمير وأيمن اشرف، خط الوسط : حسام عاشور وعمرو السولية وأحمد حمودي وإسلام محارب، خط الهجوم : وليد سليمان ووليد أزارو.

كورة koora اتش دي بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون تقطيع الآن لايف النهائي الافريقي HD