صدى- السعودية| "التعليم" تكشف لمنسوبيها عن خطوات طلب التقاعد المبكر

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كشفت وزارة التعليم عن الخطوات اللازمة للتقدم بطلب التقاعد المبكر عبر نظام "فارس"، لافتة إلى أن البداية تكون بدخول الموظف إلى حسابه في النظام، ومن ثم الدخول إلى صلاحية الخدمة الذاتية للموظف، ثم التقاعد المبكر للمعلمين.

وأشارت إلى أنه بعد إجراء تلك الخطوات يتقدم المعلم بطلب إحالة إلى التقاعد، ومن ثم الضغط على أيقونة ” إضافة ” ، وإدخال تاريخ التقاعد المحدد مسبقاً من قبل الوزارة، ثم الضغط على أيقونة "تطبيق"، ثم "التالي".

وتابعت أنه لإتمام إجراءات الطلب يجب إرفاق الأوراق والمسوغات المطلوبة في طلب التقاعد في ملف مضغوط، وأخيراً الضغط على أيقونة "تنفيذ".

المصدر:- صحيفة عاجل