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يلا شوت alahly مباراة الاهلي والترجي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:41 م
يلا شوت alahly مباراة الاهلي والترجي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018
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عيد طارق
 
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يلا شوت alahly مباراة الاهلي والترجي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018

لا حديث داخل الوسط الكروى المصرى بصفة عامة، وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص، إلا عن مباراتى الأهلي والترجى التونسى فى ذهاب وإياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

 

وتُقام مباراة الذهاب ببرح العرب يوم 2 نوفمبر فيما تُقام مباراة العودة باستاد رادس يوم 9 نوفمبر المقبل، ويلقى "اليوم السابع" عدة تساؤلات حول تذاكر وحضور الجمهور فى النهائى الأفريقى وإلى التفاصيل:

 

س: ماذا عن ترتيبات الأهلى للنهائى الأفريقى؟

ج: مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر تشكيل لجنة للترتيب لهذه المباراة ويترأسها العامرى فاروق نائب رئيس النادى، وتضم فى عضويتها كلاً من خالد الدرندلى أمين الصندوق، وإبراهيم الكفراوى عضو المجلس ومحمد مرجان المدير التنفيذى.

 

س: هل بدأت هذه اللجنة مُباشرة أعمالها للترتيب للنهائى؟

ج: نعم.. وحسب تصريحات العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، فقد عقدت اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة اجتماعها الأول مساء أمس، السبت، للاتفاق على كل الترتيبات الخاصة بالمباراة.

 

س: ماذا عن عدد تذاكر النهائى الأفريقى؟

ج: أعلن محمد مرجان أن اللجنة المُشكّلة لتنظيم المباراة قررت طباعة 60 ألف تذكرة بناءً على الاتصالات التى جرت مع اتحاد الكرة والجهات الأمنية.

 

س: ماذا عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي؟

ج: الأسعار كالتالى: 1000 جنيه للمقصورة الأمامية، و250  جنيها للدرجة الأولى شمال سفلى، و200 جنيه للدرجة الأولى علوى، و150 جنيها للدرجة الثانية سفلى، و100 جنيه للدرجة الثانية علوى، و70 جنيها للدرجة الثالثة شمال ويمين سفلى، و50 جنيها للدرجة الثالثة شمال ويمين علوى.

 

س: وماذا عن ترتيبات حضور جمهور الترجى المباراة؟

ج: قررت اللجنة تخصيص الدرجة الأولى يمين لجماهير الترجى التونسى الشقيق على أن تكون المعاملة بالمثل فى مباراة العودة، وسوف يتم الإعلان عن موعد فتح باب الحجز الإلكترونى للتذاكر عقب الانتهاء من مباراة الأهلى والوصل الإماراتى فى كأس زايد للأندية أبطال العرب والمقرر لها مساء اليوم الأحد.


يلا شوت alahly مباراة الاهلي والترجي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 2-11-2018

 

 

 


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