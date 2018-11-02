عاجل.. بومبيو: الإعفاءات بشأن عقوبات إيران لـ 8 دول "مؤقتة"

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن

الإعفاءات بشأن عقوبات إيران

لـ8 دول مؤقتة، وتهدف لاستقرار أسعار النفط.

وأعلن بومبيو، خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، أن وزارة الخزانة الأمريكية تضيف 700 شخص وكيان إلى قائمة العقوبات على إيران.





وأةضح أن واشنطن تعتزم إقصاء إيران من نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية.



