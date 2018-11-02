شاهد مباراة الاهلي الان لايف HD رابط بث مباشر.. الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا اليوم الجمعة - كول كورة live7hd

ننشر لكم أهم القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، حيث تترقب الكثير من الجماهير مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد الترجي، والتي تقام مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتي سيحاول من خلالها النادي الأهلي تحقيق الفوز قبل الذهاب لتونس لخوض مباراة الإياب.

مباراة الأهلي والترجي من المؤكد أن الكثير من الجماهير ستتابع مباراة الأهلي اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقد نجح الأهلي في التأهل للدور النهائي عقب الفوز على وفاق سطيف، بينما نجح الترجي في الفوز على بريميرو جو أوجست، ويتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي البطولة. شاهد مباراة الاهلي الان لايف HD رابط بث مباشر.. الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا اليوم الجمعة - كول كورة live7hd في إطار سعي " الفجر نيوز" لتقديم خدمات متميزة لقرائنا الكرام ننقل اليوم الجمعة بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي الرياضي التونسي فى ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .

موعد بث مباراة الأهلي والترجي.

وتذيع الفجر الراضي البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي مساء اليوم الجمعة فى ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .



القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة الأهلي والترجي .

تذيع قناة بي إن سبورت البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي بصفتها مالك حقوق البث من الإتحاد الإفريقي كما تنقل القناة الثانية الأرضية المصرية البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي على موقعنا البوابة نيوز فى نهاية هذا الخبر .

شاهد مباراة الاهلي الان لايف HD رابط بث مباشر.. الأهلي والترجي في نهائي أبطال إفريقيا اليوم الجمعة - كول كورة live7hd

تشكيل الأهلي في مواجهة الترجي .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق النادي الأهلي كالتالي : محمد الشناوي بحراسة المرمى وأمامه سعد سمير وساليف كوليبالي وفي الوسط حسام عاشور وعمرو السولية وفي الجانب الأيمن أحمد فتحي بعد تأكد سلامته، فيما سيقود أيمن أشرف الجبهة اليسرى، ويلعب في المثلث الهجومي كلاً من وليد سليمان وأحمد حمودي وإسلام محارب وفي الهجوم وليد أزارو





شاهد البث المباشر .. الاهلي والترجي